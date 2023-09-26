Армия Армия Армия

Шойгу: ТОФ в ходе учений подтвердил высокий уровень выучки, в том числе в Арктике

13:43 26.09.2023
ТОФ участвовал в оперативных учениях, российско-китайских учениях «Север. Взаимодействие-2023», учениях «Финвал-2023».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Тихоокеанский флот (ТОФ) подтвердил высокий уровень морской, полевой и воздушной выучки личного состава, готовность к решению задач в Арктике, заявил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.

За предыдущие несколько месяцев ТОФ принимал участие в оперативных учениях, российско-китайских учениях «Север. Взаимодействие-2023», учениях «Финвал-2023».

В июньских оперативных учениях принимали участие более 11 тясч человек, были задействованы 67 кораблей и судов, 35 самолетов и вертолетов. В учениях «Север. Взаимодействие-2023», которые проводились с 20 по 23 июля, также привлекались корабли, самолеты и вертолеты.

В завершившихся накануне учениях «Финвал-2023» участвовали около десяти тысяч человек. Количество задействованной техники превысило 50 единиц, добавил министр. Корабли, подлодки и береговые комплексы ТОФ успешно выполнили ракетные стрельбы. Морская авиация отработала перехват воздушных целей в воздухе и постановку минных заграждений.

«Тихоокеанский флот подтвердил высокий уровень морской, полевой и воздушной выучки личного состава, готовность к решению задач в условиях Арктики», - сказал Шойгу.

Также на заседании коллегии министр рассказал о ситуации в зоне проведения операции по защите Донбасса. Он констатировал, что людские потери украинской стороны только за последний месяц превысили 17 тысяч человек. Кроме того, противник лишился более 2,7 тысяч единиц военной техники. Среди уничтоженной военной техники много той, которую Запад поставляет киевскому режиму.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:25 Армия
Видео
Шойгу: ВДВ к концу года повысят боевой потенциал в 1,3 раза
11:32 В стране и мире
Rzeczpospolita: польские следователи доказали причастность Киева к падению ракеты в Польше
09:43 В стране и мире
В Нагорном Карабахе подтвердили гибель 20 человек после взрыва на складе с топливом
09:08 В стране и мире
В Белом доме заявили, что средств на поставки Украине хватит лишь на несколько недель
08:47 В стране и мире
Украинский БПЛА сбросил взрывчатку на электроподстанцию в Курской области
Популярное
WhatsApp* станет недоступен для владельцев старых смартфонов
Видео
В Московском зоопарке показали, как осматривают детеныша панды Диндин
Видео
«Маленько дрифтанул»: кадры из выкатившегося самолета в Перми
Видео
Байден споткнулся о флаг Бразилии и не пожал руку президенту Луле да Силве
На странице Трампа-младшего в X появилось сообщение о смерти его отца
Видео
«Дураки какие»: пассажирка рейса Москва - Анталья устроила дебош перед вылетом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.