Шойгу: ТОФ в ходе учений подтвердил высокий уровень выучки, в том числе в Арктике

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Тихоокеанский флот (ТОФ) подтвердил высокий уровень морской, полевой и воздушной выучки личного состава, готовность к решению задач в Арктике, заявил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.

За предыдущие несколько месяцев ТОФ принимал участие в оперативных учениях, российско-китайских учениях «Север. Взаимодействие-2023», учениях «Финвал-2023».

В июньских оперативных учениях принимали участие более 11 тясч человек, были задействованы 67 кораблей и судов, 35 самолетов и вертолетов. В учениях «Север. Взаимодействие-2023», которые проводились с 20 по 23 июля, также привлекались корабли, самолеты и вертолеты.

В завершившихся накануне учениях «Финвал-2023» участвовали около десяти тысяч человек. Количество задействованной техники превысило 50 единиц, добавил министр. Корабли, подлодки и береговые комплексы ТОФ успешно выполнили ракетные стрельбы. Морская авиация отработала перехват воздушных целей в воздухе и постановку минных заграждений.

«Тихоокеанский флот подтвердил высокий уровень морской, полевой и воздушной выучки личного состава, готовность к решению задач в условиях Арктики», - сказал Шойгу.

Также на заседании коллегии министр рассказал о ситуации в зоне проведения операции по защите Донбасса. Он констатировал, что людские потери украинской стороны только за последний месяц превысили 17 тысяч человек. Кроме того, противник лишился более 2,7 тысяч единиц военной техники. Среди уничтоженной военной техники много той, которую Запад поставляет киевскому режиму.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.