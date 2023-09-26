Шойгу заявил, что США взяли курс на развитие AUKUS и QUAD в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Министр обороны РФ заявил, что Россия проводит учения на Дальнем Востоке для обеспечения боеготовности.

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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что Соединенные Штаты взяли курс на развитие AUKUS и QUAD в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Россия проводит учения на Дальнем Востоке для обеспечения боеготовности. Об этом глава МО РФ сообщил на заседании коллегии Минобороны России.

Для обеспечения постоянной готовности к защите национальных интересов войска ВВО наращивают мероприятия оперативной и боевой подготовки, отметил Сергей Шойгу. Он напомнил, что в июне состоялось оперативное учение Тихоокеанского флота с группировкой сил в дальней морской зоне.

«К нему привлекалось свыше 11 тысяч военнослужащих, 67 кораблей и судов обеспечения, 35 самолетов и вертолетов», - сообщил глава Минобороны России.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту и Верховному главнокомандующему Российской Федерации Владимиру Путину о бое у Урожайного в Донецкой Народной Республике. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер получил все детали этого героического боя.

Материал подготовили Игнат Далкаян и Николай Баранов.