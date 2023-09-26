Херш заявил, что ВМС США несколько месяцев готовилась к подрыву «Северных потоков»

Американский журналист Херш рассказал о том, как американские ВМС готовились к подрыву «Северных потоков».

© Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, Globallookpress

Обладатель Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своем исследовании, опубликованном на Substack сообщил, что ВМС США потребовались несколько месяцев подготовки перед взрывом «Северных потоков».

В своем материале журналист написал, что перед установкой взрывных устройств дайверы ВМС США несколько месяцев занимались исследованием и практикой работы в условиях Балтийского моря. Согласно его расследованию, несколько граждан и гражданок Америки под прикрытием въезжали и выезжали из Норвегии в течении этого времени.

«Двум опытным глубоководным дайверам ВМС США, нанятым для этой миссии, потребовались месяцы исследований и практики в бурлящих водах Балтийского моря», - посчитал Херш.

Сеймур Херш 8 февраля опубликовал результаты своего исследования, согласно которым к подрыву «Северных потоков» причастны ВМС США, заложившие в ходе учений Baltops в июне 2022 года под российскими газопроводами взрывные устройства при поддержке норвежских специалистов.

Ранее посол России в Дании Владимир Барбин заявил об отказе Копенгагена расследовать прошедшие теракты на газопроводах «Северных потоков». Глава МИД РФ Сергей Лавров также рассказал, что Россия располагает данными о попытке ВСУ подорвать газопроводы в Черном море.