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Херш анонсировал новые подробности диверсии США на «Северных потоках»

Ирина Елагина
17:27 15.02.2023
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии провел собственное расследование и нашел доказательства причастности США и Норвегии к взрывам на российских газопроводах.
Херш анонсировал новые подробности диверсии США на «Северных потоках»
© Фото: imago stock&people, Globallookpress
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Всемирно известный журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что продолжает расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» и вскоре сообщит новые подробности диверсии США и Норвегии и объяснит, как это повлияло на энергетический кризис в Европе.

«Можно узнать больше о решении Джо Байдена помешать немецкому правительству серьезно задуматься по поводу нехватки дешевого газа этой зимой. Не переключайтесь. Это только первый этап», - написал Херш в соцсети.

Напомним, что на прошлой неделе Херш обнародовал на своем сайте журналистское расследование о причастности военных США и Норвегии к организации и проведении подрыва «Северных потоков». Херш написал, что «Салливан намеревался придумать план уничтожения двух трубопроводов „Северного потока“, выполняя желание президента».

По данным журналиста, 26 сентября 2022 года самолет-разведчик P8 ВМС Норвегии совершил внешне обычный полет и сбросил гидролокационный буй. Сигнал распространился под водой, сначала на «Северный поток - 2», затем на «Северный поток - 1». Несколько часов спустя сработала мощная взрывчатка C4, и три из четырех трубопроводов были выведены из строя. Тонны метана вырвались на поверхность воды.

Херш акцентировал внимание мировой общественности на том факте, что ни одна из уважаемых американских газет не рискнула поддержать тему диверсии США и «ни одна из них не написала ни слова сейчас об истории с трубопроводами, даже не процитировали отрицание моей истории Белым домом».

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