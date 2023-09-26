Лавров назвал хамскими заявления финского МИД об антироссийских санкциях

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Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Туниса Набилем Аммаром прокомментировал заявление финского дипломата Элины Валтонен, опубликованное в газете The Washington Post.

В интервью иностранному изданию глава МИД Финляндии Элина Валтонен, отвечая на вопрос о последних введенных санкциях, признала, что они направлены в том числе и на простых граждан. Она подчеркнула, что за ситуацию на Украине «нужно платить, и нам очень важно это показать». Сергей Лавров счел это заявление проявлением западной антироссийской политики.

«Заявление абсолютно хамское. Еще раз подчеркну: Финляндия семимильными шагами выдвигается в передовики в рамках антироссийской, русофобской, расистской кампании Запада», - сказал дипломат.

Ранее на границе Эстонии развернули первый автомобиль российскими регистрационными номерами. Глава МВД Польши также заявил о запрете на въезд авто с российскими номерами, к этим санкциям присоединилась и Норвегия.