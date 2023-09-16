Польша запретила въезд российских авто с 17 сентября

Запрет на въезд российских автомобилей в Польшу будет распространяться и на частные, и на коммерческие перевозки.

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С 17 сентября ни один автомобиль с российскими регистрационными номерами не сможет въехать на территорию Польши. Об этом заявил глава МВД страны Мариуш Каминьский. По его словам, такое решение связано с разъяснениям Еврокомиссии запрета на въезд российских машин на территорию ЕС.

«Этот запрет будет действовать на границе Польши с завтрашнего дня и вступает в силу в полночь», - заявил Каминьский на пресс-конференции.

Санкции будут распространяться как на частные перевозки, так и на коммерческие. Также, по словам главы польского МИД, стране неважно гражданство водителя.

Ранее стало известно, что Эстония развернула на границе первый российский автомобиль, заявила Федеральная таможенная служба России. У водителя было двойное гражданство - РФ и Литвы.

Что касается запрета на ввоз личных вещей, то Еврокомиссия призвала страны ЕС рассматривать каждый случай въезда россиян отдельно.