Эстония развернула на границе первый российский автомобиль

Владелец первого автомобиля, которого развернули на границе с Эстонией, имел двойное гражданство - РФ и Литвы.

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Таможенники Эстонии не дали проехать через границу первому автомобилю с российскими регистрационными номерами после введения ЕС соответствующего запрета. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба России.

«На данный момент эстонская сторона вернула один автомобиль с российскими номерами», - написала таможня в официальном Telegram-канале.

В сообщении говорится, что у водителя было двойное гражданство - РФ и Литвы.

Напомним, что Эстония перестала пропускать через свою границу автомобили с российскими регистрационными номерами. В страну также нельзя будет въезжать с некоторыми личными вещами, например, с шампунями, туалетной бумагой, косметикой и т. д.

Эстония избрала такую меру на фоне решения Евросоюза перестать впускать на свою территорию граждан России с автомобилями и некоторыми личными вещами.