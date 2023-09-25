В МО РФ сообщили об уничтожении семи беспилотников над Белгородской областью
В Белгородской области пресечены попытка атаки киевского режима.
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Вечером в воздушном пространстве Белгородской области были уничтожены семь украинских беспилотников. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью», - говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.
Ранее днем в Белгородской области уже сбивали украинские беспилотники - два в районе 13:00 по московскому времени и еще один около 14:30. Кроме того, сегодня были отражены попытки атаки дронами нал Черным морем и над Курской областью.
Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.