В МО РФ сообщили об уничтожении семи беспилотников над Белгородской областью

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Вечером в воздушном пространстве Белгородской области были уничтожены семь украинских беспилотников. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью», - говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Ранее днем в Белгородской области уже сбивали украинские беспилотники - два в районе 13:00 по московскому времени и еще один около 14:30. Кроме того, сегодня были отражены попытки атаки дронами нал Черным морем и над Курской областью.

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.