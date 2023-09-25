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МО РФ сообщило об уничтожении четырех украинских БПЛА над Курской и Брянской областями

07:52 25.09.2023
Попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотниками по объектам на территории РФ была пресечена ПВО РФ утром.
МО РФ сообщило об уничтожении четырех украинских БПЛА над Курской и Брянской областями
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Дежурные средства Противовоздушной обороны России перехватили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области, еще два украинских БПЛА были уничтожены над территорией Брянской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сообщили в МО РФ.

Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что над территорией Брянской области был сбит украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Дежурные средства ПВО РФ уничтожили вражеский объект около 22:20 по московскому времени.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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