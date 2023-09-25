В Белгородской области сбили еще один украинский беспилотник

Попытка атаковать объекты РФ была пресечена около 14.30, уточнили в МО РФ.

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Российские силы ПВО сбили еще один украинский БПЛА над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Попытка атаковать объекты РФ была пресечена сегодня в районе 14.30 по столичному времени. Киев применил беспилотник самолетного типа, уточнили в ведомстве.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении двух БПЛА над Белгородской областью и одного - над Черным морем.

Киевский режим регулярно пытается атаковать российские объекты с помощью беспилотников, однако попытки отражаются средствами ПВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.