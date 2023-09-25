МО РФ: уничтожены два БПЛА над Белгородской областью и один над Черным морем

Попытка киевского режима совершить террористическую атаку пресечена около 13.00, уточнили в МО РФ.

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Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении трех украинских БПЛА в районе 13.00 по столичному времени.

Два беспилотника сбиты над Белгородской областью и один уничтожен в небе над Черным морем. При попытке атаки Киев применил беспилотники самолетного типа, уточняет российское оборонное ведомство.

В 10.30 утра российские силы ПВО сбили беспилотник над Курской областью, а в 9 утра - над Белгородской областью.

Ранее два беспилотника были перехвачены над территорией Курской области, еще два были сбиты над Брянской областью.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.