МО РФ: уничтожены два БПЛА над Белгородской областью и один над Черным морем
Попытка киевского режима совершить террористическую атаку пресечена около 13.00, уточнили в МО РФ.
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Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении трех украинских БПЛА в районе 13.00 по столичному времени.
Два беспилотника сбиты над Белгородской областью и один уничтожен в небе над Черным морем. При попытке атаки Киев применил беспилотники самолетного типа, уточняет российское оборонное ведомство.
В 10.30 утра российские силы ПВО сбили беспилотник над Курской областью, а в 9 утра - над Белгородской областью.
Ранее два беспилотника были перехвачены над территорией Курской области, еще два были сбиты над Брянской областью.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.