Совфед одобрил празднование воссоединения новых регионов с РФ 30 сентября

В 2022 году 30 сентября в состав России вошли ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области.

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В России 30 сентября будут отмечать День воссоединения РФ с новыми регионами. Соответствующие изменения в закон «О днях воинской славы и памятных датах России» одобрил Совет Федерации на заседании в понедельник, 25 сентября.

Теперь эта дата будет значиться в новейшей истории России как день вхождения в состав РФ Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей.

Идею празднования внес в Государственную думу президент Владимир Путин в середине сентября. Несколькими днями позже законодательный орган России одобрил поправки в закон.

Ранее в столичном парке Горького отметили День русского единения. На площадке провели настоящий мультиформатный фестиваль с лекциями от ведущих топ-менеджеров медиасферы, мастер-классами и музыкой.