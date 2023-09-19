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Госдума приняла законопроект о Дне воссоединения новых регионов с Россией

Тимур Шерзад
17:41 19.09.2023
Новый праздник будет отмечаться осенью, 30 сентября.
Госдума приняла законопроект о Дне воссоединения новых регионов с Россией
© Фото: Дмитрий Астахов, РИА Новости
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Государственная дума РФ приняла законопроект об установлении Дня воссоединения новых регионов с Россией.  

Согласно этому законопроекту, праздник будет отмечаться 30 сентября.

Ранее этот законопроект внес в Госдуму президент России Владимир Путин.

До этого США грозились санкциями всем, кто поддержит выборы в новых регионах России, пообещав применить их даже к тем, кто решит выступить в качестве наблюдателей.  

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