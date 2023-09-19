Госдума приняла законопроект о Дне воссоединения новых регионов с Россией
Новый праздник будет отмечаться осенью, 30 сентября.
© Фото: Дмитрий Астахов, РИА Новости
Государственная дума РФ приняла законопроект об установлении Дня воссоединения новых регионов с Россией.
Согласно этому законопроекту, праздник будет отмечаться 30 сентября.
Ранее этот законопроект внес в Госдуму президент России Владимир Путин.
До этого США грозились санкциями всем, кто поддержит выборы в новых регионах России, пообещав применить их даже к тем, кто решит выступить в качестве наблюдателей.