Путин внес в ГД проект об установлении даты воссоединения РФ с ЛДНР, Херсонской и Запорожской областями

Законопроект вступает в силу со дня официального опубликования.

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Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу проект об установлении даты воссоединения РФ с Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями. Праздничной датой назначено 30 сентября. Поправки вносятся в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

«Дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего содержания: "30 сентября - День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией (2022 год)», - говорится в тексте документа на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

В документе отмечается, что законопроект вступает в силу со дня официального опубликования.

Церемония подписания договоров о присоединении новых территорий РФ состоялась 30 сентября 2022 года. Путин в тот день отметил, что данное решение принято по воле миллионов людей.