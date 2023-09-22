Всемирный день русского единения отметили в Парке Горького

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Всемирный день русского единения отметили в Москве. Второй раз в столице главной площадкой праздника стал парк Горького, где провели настоящий мультиформатный фестиваль. Мероприятие организовали при поддержке Газпромбанка. Вход традиционно свободный.

«Мы на самом деле абсолютно открыты. Мы уверены, мы знаем, что наши друзья по всему миру разделяют наши общие ценности. В чем особенность того, что происходит в парке Горького, шире, в сообществе "Вызов", и шире в сообществе молодежи России. Мне кажется, это такой праздник свободного творчества. Огромное количество молодых людей делают то, что им нравится. Им никто ничего не навязывает. Так же как и нашим зарубежным друзьям ничего не навязываем. И как раз поэтому происходит абсолютно свободное творчество», - сказал вице-президент Газпромбанка Андрей Серов.

В парке вырос настоящий город. Шатры-полусферы разделили пространство на тематические площадки. Для гостей подготовили самые разные активности: лекции от ведущих топ-менеджеров медиасферы, площадки, где можно было применить свои знания на практике, мастер-классы и, конечно, много музыки. На главной сцене до позднего вечера выступали известные артисты.

И вели мероприятие тоже звезды - популярные музыканты и блогеры. В развлекательной зоне можно было снять видеоролик или научиться сочинять рэп. А в спортивной зоне - сыграть в стритбол или проехать на скейте по специальной трассе.