Владимиру Зеленскому оказали холодный прием в стенах ООН, но не только. Большой привет ему передали американские СМИ. Не прошло и нескольких часов после его прибытия в США, как The New York Times опубликовала интересный материал: расследование, подтверждающее, что ракетный удар по Константиновке - дело рук ВСУ. Напомним, атака на подконтрольный Киеву город произошла 6 сентября. Ее жертвами стали 16 человек, более 30 получили ранения. И тогда же Киев посещал госсекретарь Энтони Блинкен, которому все это преподнесли, как чудовищную «российскую агрессию». Опубликованные факты говорят об обратном. Ракета летела с северо-запада - из Дружковки, занимаемой ВСУ. А западные журналисты, находившиеся там, слышали и звуки запуска ракеты, и видели место, откуда велся огонь. Все это опубликовали в день приезда Зеленского в Штаты. Еще одно издание - The Hill, также встретило гостя статьей о том, что США сомневаются в необходимости продолжения дальнейшей поддержки Украины в том же объеме, в котором Вашингтон это делает сейчас. Ну и настоящую подножку поставили Киеву поляки. Президент Анджей Дуда, еще несколько месяцев назад жавший руку Зеленскому, отказался с ним встречаться на полях ООН и сравнил Украину с утопающим, который цепляется за всех остальных и грозится утащить их с собой на дно. В общем, от Киева на Западе попросту устали, а слепая поддержка Штатов, не давшая ожидаемых плодов, заканчивается. Подробнее о встрече Зеленского в Белом доме и демарше бывший друзей и союзников Украины в сюжете Федор Шеина для программы «Главное с Ольгой Беловой».