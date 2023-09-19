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NYT опубликовала расследование по ракетному удару по рынку в Константиновке

Максим Крюков
09:26 19.09.2023
Согласно фактам, которые привели журналисты The New York Times, ракету выпустила украинская сторона из ЗРК «Бук».
NYT опубликовала расследование по ракетному удару по рынку в Константиновке
© Фото: V_Zelenskiy_official, Telegram
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Американская газета The New York Times опубликовала расследование ракетного удара по находящемуся под контролем Киева городу Константиновка, который произошел 6 сентября. Журналисты издания привели факты, которые свидетельствуют о том, что боеприпас был выпущен украинской стороной из ЗРК «Бук».

В результате взрыва на рынке погибли по меньшей мере 15 человек, более 30 получили ранения. После ЧП Владимир Зеленский обвинил в содеянном подразделения Вооруженных сил России, западные СМИ, в свою очередь, последовали его примеру. Однако журналисты NYT пришли к другим выводам, изучив показания очевидцев, фрагменты поражающих элементов ракеты и следы на местности, свидетельствующие о пуске.

«Первоначально украинские власти пытались помешать журналистам The Times получить доступ к обломкам ракеты и зоне падения сразу после удара», - говорится в материале.

Несмотря на это, корреспонденты смогли приехать к месту происшествия, опросить свидетелей и собрать остатки использованного оружия.

«На кадрах камеры наблюдения видно, что ракета влетела в Константиновку со стороны территории, контролируемой Украиной, а не российских позиций», - заявили авторы публикации.

Кроме того, за несколько секунд до удара видно отражение боеприпаса на крышах припаркованных автомобилей. Можно заметить, что он движется с северо-запада. Дополнительные доказательства показывают, что за несколько минут до происшествия украинские боевики выпустили две ракеты класса «земля-воздух» в сторону позиций ВС РФ из города Дружковка, который находится в 15 километрах к северо-западу от Константиновки.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал на схожесть провокаций в Константиновке и Буче. Он также назвал все обвинения в адрес РФ «отвратительной ложью». По его словам, ею прикрывают очередную провокацию, устроенную в привязке к визиту госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.

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