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Отмена встречи и эмбарго Польши: что происходит с «дружбой» Киева и Варшавы

Павел Кутаренко
22:33 20.09.2023
Польский президент отменил встречу с «утопающим» Зеленским на фоне споров по поводу импорта украинского зерна.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Встречу на полях Генассамблеи ООН президента Польши Анджея Дуды и Владимира Зеленского отменили, поскольку последнему не удалось добиться от Варшавы смягчения ограничений на ввоз украинского зерна. Он открыто упрекнул польские власти за введенное эмбарго. Тут же последовал и ответ: Дуда назвал киевский режим «утопающим», который может потянуть за собой, и ясно дал понять - идти на дно вслед за Украиной Польша не собирается.

Хотя начиналось все с таких крепких объятий, они ездили к друг другу в гости чуть ни каждый месяц, а Зеленский называл польского президента «другом» и «братом», не скрывая, против кого они будут дружить.

«Мы должны всегда помнить, что поссорить Украину и Польшу мечтают многие из наших врагов, им можем сказать только одно: не дождетесь. Я уверен, что между нашими странами не может быть споров», - сказал Зеленский.

Их объединила русофобия - других поводов для дружбы Польши с  Украиной найти сложно.  Варшава даже сделала вид, что забыла о «волынской резне», когда в 43-ем украинские националисты уничтожили под Волынью больше 60 тысяч этнических поляков. 

«Настоящая резня. От описания об этих преступлениях кровь стынет в жилах...Есть организации потомков тех людей, которые пережили волынскую резню, это преподается в школах, в университетах и в музеях. Конечно, поляки об этом помнят. Другое дело, на сегодняшний момент, что политические резоны, антироссийские прежде всего, они перевешивают историческую память», - рассказал Дмитрий Буневич, советник директора Российского института стратегических исследований.

Именно через Польшу идут 95% всех военных поставок с Запада на Украину, их наемники воюют в рядах ВСУ. И тут - как гром среди ясного неба - Анджей Дуда отказался встречаться с Зеленским на Генасамблее ООН, якобы времени не нашлось. Зато успел сделать историческое заявление

«Пословица гласит: утопающий за соломинку схватится. Любой, кто когда-либо занимался спасением утопающего, знает, что тонущий человек чрезвычайно опасен, он может затянуть вас на глубину. Он обладает невообразимой силой и в страхе может просто утопить спасателя. Это немного похоже на ситуацию между Польшей и Украиной», - заявил президент Польши Анджей Дуда.

Поводом для громкой ссоры стал «зерновой кризис». Польша, вместе с Венгрией и Словакией продлила запрет на ввоз украинского зерна ради поддержки своих сельхозпроиводителей. Это очень обидело Зеленского, который выступал в Нью-Йорке перед внезапно опустевшим залом. 

«Тревожно видеть, как в это время некоторые наши друзья в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из поставок зерна триллер. Они хотят играть ключевую роль, но на самом деле они помогают Москве», - высказался Зеленский.

«Прошла любовь - завяли помидоры», решили на Украине. Замминистра экономики Тарас Качка объявил, что его страна в ответ заблокирует импорт польских помидоров, лука, капусты и яблок. В Варшаве почему-то не испугались - премьер министр Матеуш Моравецкий в интервью для Полсатньюс пообещал ответные меры. 

«Я предупреждаю украинские власти, если они будут обострять конфликт таким образом, мы добавим еще больше продуктов к запрету на ввоз в Польшу», - пригрозил Моравецкий.

Варшава уже намерена сократить cо следующего года помощь украинским беженцам — их могут лишить бесплатного доступа к школам, медобслуживанию и семейным пособиями, начнут требовать справки о легальности проживания и разрешение на работу. Дошло до того, что некоторые польские политики призывают вообще прекратить поддержку Киева, запретить экспорт оружия и боеприпасов. А депутат Сейма Кшиштоф Босак пришел к Посольству Украины, чтобы предъявить на камеру «Вольнош-тв» счет на 101 млрд золотых.

«Эта ситуация подводит нас к горькому итогу, так называемой, дружбы президента Дуды с Зеленским и, так называемых, партнерских отношений между правительством Польши и правительством Украины. Мы видим, что такого партнерства нет», - прокомментировал ситуацию Кшиштоф Босак, депутат сейма Польши, лидер «Национального движения».

Столь краткий путь от любви к ненависти, прилюдные ссоры с взаимными претензиями обычно присущи героям мелодрам, а не политикам.  И Анджей Дуда, сравнив Украину с утопленником, дал ясный посыл согласно поговорке: «спасение утопающего - дело рук самого утопающего».

Как будет развиваться конфликт Дуды с Зеленским - предсказать сложно. Возможно, громкие заявления Варшавы - лишь попытка набрать голоса избирателей перед грядущими выборами в Польше. А главное, в любой момент из-за океана может поступить команда все-таки протянуть руку «тонущей» Украине - и тогда снова придется обниматься, как ни в чем ни бывало.

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