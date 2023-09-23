Politico: в США не верят, что передача Киеву ракет ATACMS изменит «правила игры»
Представители администрации американского президента Джо Байдена настаивают на том, что оперативно-тактические ракеты ATACMS не станут волшебным средством для Киева. Об этом пишет Politico. Отмечается, что разминирование отнимает у боевиков время, препятствуя быстрым маневрам.
«Таким образом, поставленные ракеты помогут Украине, но они не станут оружием, способным изменить правила игры, утверждают официальные лица США», - говорится в публикации.
Ранее телеканал NBC News со ссылкой на чиновников сообщил, что Вашингтон передаст Киеву небольшую партию дальнобойных ракет ATACMS в кассетном исполнении. Якобы об этом Владимира Зеленского уведомил Джо Байден.
На днях появились данные о том, что все американские ведомства одобрили выделение официальному Киеву ракет ATACMS.
По словам заместителя главы МИД России Сергея Рябкова, возможные поставки ракет ATACMS не изменят ситуацию в зоне специальной операции, но подтвердят курс Вашингтона на эскалацию конфликта.