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Профессор МГУ Кузищин рассказал, опасна ли рыба, побывавшая в радиоактивной воде

Марина Крижановская
04:21 02.09.2023
Профессор рассказал о проводимых исследованиях над рыбами на Чернобыльской АЭС, в результате которых установлено, что накопление тяжелых радионуклидов - это на всю жизнь, и они практически не выводятся.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Zhang Xiaoyu XinHua Globallookpress
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Иммунитет к радиоактивности выработать сложно и рыба воспринимает радиацию, долго ее в себе храня. Поэтому хранящая в себе радиоактивный изотоп рыба обладает повышенным уровнем радиации, чем в воде. Об этом «Звезде» рассказал профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ Кирилл Кузищин.

«К радиоактивности иммунитет выработать практически невозможно. Потому что что такое радиация? Это ионизирующее излучение, которое разбивает белковые молекулы, то есть это вот что называется "лучевая болезнь". Ну насколько мне известно, более всех устойчивы к воздействию радиации - это насекомые», - рассказал он.

Он продолжил, отметив, что рыба «все воспринимает это, очень долго хранит». Ученый Кузищин рассказал, что над рыбами проводились наблюдения в зоне Чернобыльской АЭС. Биолог сказал, что это показывает, что «на многие поколения, надолго, и накопление тяжелых радионуклидов - это на всю жизнь, и они практически не выводятся».

«Тритий может и выводится, потому что это изотоп водорода, опять же. Но наверняка никто не скажет», - подытожил профессор.

Он также сказал, что по мере накопления этих веществ воздействие усугубится и, скорее всего, это проявится через несколько месяцев, через год. В накопившей в себе радиоактивный изотоп рыбе уровень радиации выше, чем в воде.

«За счет эффекта накопления рыба более опасна, чем вода», - подытожил биолог Кузищин.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор вводит усиленный радиологический контроль за рыбой из Японии. Данные меры последовали после того, как Япония начала сбрасывать в Тихий океан воду с атомной электростанции «Фукусима-1». Отмечено, что если будет зафиксировано превышение допустимых уровней содержания радионуклидов, будут приняты ограничительные меры в отношении японской рыбы и морепродуктов.

После на «Фукусиме-1» был зафиксирован тритий в море после начала сброса воды. Он был начат 24 августа. Произведен сброс воды, использовавшейся для охлаждения реакторов после аварии на атомной электростанции из-за цунами в марте 2011 года. Сброс продлится 17 дней, во время которых в океан должно быть слито 7 800 кубометров воды.

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