Россельхознадзор вводит усиленный радиологический контроль за рыбой из Японии
Россельхознадзор вводит режим усиленного контроля по радиологическим показателям рыбной продукции из Японии, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Россельхознадзор разделяет озабоченность ряда стран в связи с началом сброса очищенной воды из резервуаров АЭС «Фукусима-1» в Тихий Океан и возможными рисками в части безопасности пищевой продукции», - сообщили в службе.
В случае выявления превышения максимально допустимых уровней содержания радионуклидов будут приняты ограничительные меры в отношении поставок рыбной продукции из страны.
В Росселхознадзоре добавили, что объем экспорта рыбной продукции из Японии в Россию является незначительным.
Напомним, сегодня стало известно о начале сброса воды с атомной электростанции «Фукусима-1» в океан. Планируется слить 7,8 тысяч кубометров воды, которую использовали для охлаждения реакторов. Перед сбросом воду очистили от радионуклеидов, кроме трития. В России сомневаются в безопасности подобных мер со стороны Японии.