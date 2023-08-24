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Россельхознадзор вводит усиленный радиологический контроль за рыбой из Японии

Елизавета Кондрикова
20:58 24.08.2023
Подобные меры связаны с началом сброса в океан воды с АЭС «Фукусима-1».
Россельхознадзор вводит усиленный радиологический контроль за рыбой из Японии
© Фото: Сергей Красноухов, РИА Новости
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Россельхознадзор вводит режим усиленного контроля по радиологическим показателям рыбной продукции из Японии, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Россельхознадзор разделяет озабоченность ряда стран в связи с началом сброса очищенной воды из резервуаров АЭС «Фукусима-1» в Тихий Океан и возможными рисками в части безопасности пищевой продукции», - сообщили в службе.

В случае выявления превышения максимально допустимых уровней содержания радионуклидов будут приняты ограничительные меры в отношении поставок рыбной продукции из страны.

В Росселхознадзоре добавили, что объем экспорта рыбной продукции из Японии в Россию является незначительным.

Напомним, сегодня стало известно о начале сброса воды с атомной электростанции «Фукусима-1» в океан. Планируется слить 7,8 тысяч кубометров воды, которую использовали для охлаждения реакторов. Перед сбросом воду очистили от радионуклеидов, кроме трития. В России сомневаются в безопасности подобных мер со стороны Японии. 

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