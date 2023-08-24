В стране и мире Россельхознадзор вводит усиленный радиологический контроль за рыбой из Японии Елизавета Кондрикова Подобные меры связаны с началом сброса в океан воды с АЭС «Фукусима-1». © Фото: Сергей Красноухов, РИА Новости Читайте нас на: Россельхознадзор вводит режим усиленного контроля по радиологическим показателям рыбной продукции из Японии, сообщили в пресс-службе ведомства. «Россельхознадзор разделяет озабоченность ряда стран в связи с началом сброса очищенной воды из резервуаров АЭС «Фукусима-1» в Тихий Океан и возможными рисками в части безопасности пищевой продукции», - сообщили в службе. В случае выявления превышения максимально допустимых уровней содержания радионуклидов будут приняты ограничительные меры в отношении поставок рыбной продукции из страны. В Росселхознадзоре добавили, что объем экспорта рыбной продукции из Японии в Россию является незначительным. Напомним, сегодня стало известно о начале сброса воды с атомной электростанции «Фукусима-1» в океан. Планируется слить 7,8 тысяч кубометров воды, которую использовали для охлаждения реакторов. Перед сбросом воду очистили от радионуклеидов, кроме трития. В России сомневаются в безопасности подобных мер со стороны Японии. Экспертное мнение и аналитика