Япония начнет сброс воды с АЭС «Фукусима-1» 24 августа

Ранее Минприроды РФ выражало беспокойство отсутствием исчерпывающих данных с японской стороны по концентрациям радионуклидов в водах, которые собираются сбросить с АЭС.

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Правительство Японии приняло решение начать сброс воды с АЭС «Фукусима-1» 24 августа, сообщил премьер-министр страны Фумио Кисида. Таким образом кабмин назначил насало сброса на ближайшую из рассматривавшихся дат.

По словам Кисиды, это произойдет, если не помешают погодные условия и обстановка на море, передает ТАСС. Он заявил, что перед тем как принять решение японские власти подтвердили полную готовность всех профильных министерств и ведомств, а также компании-оператора Tokyo Electric Power к безопасному сбросу воды.

Речь идет о воде, которая использовалась для охлаждения реакторов после аварии на АЭС «Фукусима-1» из-за цунами в марте 2011 года. Тогда на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. Расплавилось ядерное топливо в трех реакторах, произошли взрывы и выбросы радиации в атмосферу.

На АЭС скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая, как утверждают японские чиновники, очищена от радиоактивных веществ, но содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода.

Правительство Японии сообщило властям России и Китая о том, что трудно прогнозировать, как скажется сброс воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» на состоянии атмосферного воздуха в регионе. Москва и Пекин направляли технические запросы Токио, которые ставили под сомнение японский план по сбросу радиоактивной воды в Тихий океан.

Слив воды с АЭС «Фукусима» может привести к повышению рисков онкологических заболеваний для жителей России и Китая, если в воде окажутся радионуклиды, рассказал ранее «Звезде» Андрей Фролов, сопредседатель Союза экологических организаций Москвы и главный редактор экологического бюллетеня «Дом природы».

Минприроды РФ выражало беспокойство отсутствием исчерпывающих данных с японской стороны по концентрациям радионуклидов в водах, которые собираются сбросить с АЭС «Фукусима-1» в морскую среду.