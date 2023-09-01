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На «Фукусиме-1» зафиксировали тритий в море после начала сброса воды

Алексей Курильченко
12:52 01.09.2023
Оператор станции обещал остановить сброс радиоактивной воды при превышении концентрации трития в 700 беккерелей на литр.
На «Фукусиме-1» зафиксировали тритий в море после начала сброса воды
© Фото: ZUMAPRESS, Globallookpress
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В морской воде возле порта, примыкающего к атомной электростанции «Фукусима-1», зафиксировали тритий. Радиоактивный элемент был обнаружен впервые после начала сброса в океан низкорадиоактивной воды.

По данным компании Tokyo Electric Power Company (TEPCO) - оператор станции «Фукусима-1», - концентрация трития в воде возле порта составила 10 беккерелей на литр, что является нижней границей уровня выявления. На других точках в радиусе 10 километров от станции приборы не выявляют тритий. При этом компания отметила, что, если концентрация трития превысит 700 беккерелей на литр, сброс воды будет остановлен. Допустимой нормой концентрации трития в питьевой воде является 10 тысяч беккерелей на литр. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что правительство страны приняло решение начать сброс воды с АЭС «Фукусима-1» 24 августа. Речь идет о воде, которую использовали для охлаждения реакторов после аварии на атомной электростанции из-за цунами в марте 2011 года. Сброс продлится 17 дней, во время которых в океан должно быть слито 7 800 кубометров воды. Сбрасываемая вода очищается системой ALPS, которая задерживает 62 вида радионуклидов, но пропускает тритий.

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