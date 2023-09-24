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Сергей Лавров провел более 30 встреч за четыре дня Генассамблеи ООН

Станислав Иващенко
18:35 24.09.2023
С 19 по 26 сентября в Нью-Йорке проходит 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Li Rui, XinHua, Global Look Press
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Основное внимание этой недели было приковано к Нью-Йорку. Там прошла неделя высокого уровня Генассамблеи ООН, куда обычно приезжают лидеры стран-участниц. И события происходившие там - крайне симптоматичны. 

Всем уже очевидно, что мир расколот. Все ведущие мировые структуры, поддерживавшие послевоенный порядок - в глобальном кризисе. Десятилетиями все привыкли жить по указке Вашингтона, беспрекословно ему подчиняться - и вот все изменилось...Очевидно, что и ООН сейчас нуждается в реформе, но необходимой понять каким должно быть новое устройство это организации, чтобы она в полной мере и справедливо представляла интересы населения разных частей света.

Очевидно, что и там необходимо уравновесить силы, и для этого в Совбез нужно добавить страны Латинской Америки, Африки и Азии. Об этом говорил Сергей Лавров, который сейчас в Нью-Йорке принял на себя русофобский удар Запада и на полях саммита отстаивал нашу позицию. И показательный момент, несмотря на всю пропагандистскую мощь американских СМИ, речь Сергея Лаврова с высокой трибуны  ООН - зал встретил аплодисментами.

Кроме этого, у Лаврова состоялось более 30 встреч: по линии БРИКС, ОДКБ, с директором МАГАТЭ и с секретарем Лиги Арабских государств. В переговорную российской делегации все дни работы Генассамблеи ООН стояла очередь.

В общем, как пошутил Лавров – «все хорошо, только от изоляции страдаем». 

А вот кого действительно не захотели больше слушать - так это Зеленский. Он приехал на заседание ООН в любимом зеленом камуфляже и вещал с трибуны ООН - при пустом зале. Конфуз вышел такой, что украинские СМИ, желая угодить своему главарю, выдали в эфир кадры с неумелым фотошопом. Зеленский в зале внимательно слушает Зеленского на трибуне. Надо же было хоть какую массовку вмонтировать в кадры пустой аудитории.

О результатах 78-ой сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке смотрите в сюжете Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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