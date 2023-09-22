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Лавров и Гутерриш обсудили Украину, США и реформу ООН

Владимир Рубанов
05:07 22.09.2023
Российский министр подчеркнул, что руководство и сотрудники ООН должны неукоснительно соблюдать принципы беспристрастности и равноудаленности, сообщает МИД РФ.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: МИД России
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Стороны обсудили конфликт на Украине и вопросы, которые касаются обязательств США по штаб-квартире всемирной организации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу генсекретаря.

Российский министр подчеркнул, что руководство и сотрудники ООН должны неукоснительно соблюдать принципы беспристрастности и равноудаленности, сообщает МИД РФ. Лавров призвал Гутерриша предотвращать втягивание представителей структур организации в политизированные инициативы в контексте украинского кризиса.

Глава российского внешнеполитического ведомства указал, что недопустимо использовать в ооновских документах двойные стандарты. В ходе встречи внимание заострялось на заверениях генсекретаря ООН воздерживаться от участия в начинаниях, которые не предполагают участия всех сторон.

Лавров и Гуттериш обсудили тему реформирования ООН. Глава МИД России отметил, что при этом нужно учитывать весь спектр мнений государств-членов ООН, а также сохранить межправительственную природу Всемирной Организации.

Москва намерена принять самое активное участие в дискуссиях в рамках «Саммита будущего» в сентябре 2024 года, в том числе в работе над его итоговым документом - «Пактом для будущего».

Лавров указал Гуттеришу на отказы США выдавать визы дипломатам из России и ряда других стран для участия в мероприятиях ООН, говорится в сообщении МИД России. Российский министр отметил, что со стороны генсека ООН должна быть запущена процедура арбитража против Вашингтона, о чем неоднократно говорилось в профильных резолюциях Генассамблеи ООН.

Кроме того, российский дипломат передал Гуттеришу книгу директора Фонда исследования проблем демократии Максима Григорьева «Украинские преступления против человечности (2022-2023)» и подборку документальных видеоматериалов «Дети Донбасса».

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