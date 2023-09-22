На Украине призвали расследовать монтаж видео с Зеленским на Генассамблее ООН

Украинские журналисты телеканала «1+1» смонтировали видео так, что получилось, что Зеленский сидит в зале и слушает свое же выступление. Это вызвало удивление, смех и недоумение в Интернете.

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На Украине призвали к расследованию факта скандального монтажа с Владимиром Зеленским. Соответствующий призыв прозвучал в ходе телемарафона «Единые новости».

Украинские журналисты телеканала «1+1» смонтировали видео так, что получилось, что Зеленский сидит в зале и слушает свое же выступление.

Пользователи Сети сошлись в том, что целью монтажа было представить для украинской аудитории дело так, как будто Владимир Зеленский собирает множество слушателей на Генассамблее ООН. Хотя это отнюдь не так - на самом деле зал был полупустым.

Также сообщалось, что Зеленскому отказали в выступлении перед Конгрессом США.