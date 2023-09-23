В турецком Кахраманмараше произошло очередное землетрясение

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Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано на юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш. Специалисты Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий зафиксировали подземные толчки в 11:22 по местному времени (совпадает с мск) в районе Гексун. Очаг землетрясения залегал на глубине 8,48 километра, сообщает Радио Sputnik.

В минувшем феврале Турцию сотрясло одно из мощнейших землетрясений в ее истории. Толчки магнитудой до 7,7 сравняли с землей сотни домов и строений в провинции Кахраманмараш и в соседних регионах. Толчки были настолько мощными, что их последствия ощутили на себе жители соседней Сирии. Жертвами стихии стали более 55 тысяч человек.

В начале сентября мощное землетрясение произошло в Марокко. Магнитуда подземных толчков составила 7,2. Более тысячи человек погибли, столько же получили ранения. Эпицентр находился в Атласских горах в 80 километрах к юго-западу от Марракеша. В некоторых регионах пропала мобильная связь и электричество. Власти королевства привлекли военных для ликвидации последствий разрушительного землетрясения.