МЧС РФ показало кадры спасения человека в Турции спустя 7 дней нахождения под завалами

В операции также принимали участие спасатели из Белоруссии и Киргизии.

© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России

Российские спасатели в Турции помогли извлечь из-под обломков еще одного живого человека. Пострадавший пробыл под завалами почти семь суток после произошедшего в стране землетрясения.

Вместе с белорусскими и киргизскими коллегами сотрудники МЧС России в несколько подходов смогли извлечь человека из-под груды обломков. Пострадавшего на носилках отнесли к автомобилю скорой медицинской помощи.

Видео чудесного спасения жителя Турции опубликовало МЧС РФ. В операции приняли участие более 10 человек.

Ранее сообщалось, что данная операция проводилась порядка четырех часов в темное время суток. Гражданин был спасен спустя более чем 160 часов после землетрясения.