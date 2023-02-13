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МЧС РФ показало кадры спасения человека в Турции спустя 7 дней нахождения под завалами

Марина Крижановская
04:50 13.02.2023
В операции также принимали участие спасатели из Белоруссии и Киргизии.
© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России
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Российские спасатели в Турции помогли извлечь из-под обломков еще одного живого человека. Пострадавший пробыл под завалами почти семь суток после произошедшего в стране землетрясения.

Вместе с белорусскими и киргизскими коллегами сотрудники МЧС России в несколько подходов смогли извлечь человека из-под груды обломков. Пострадавшего на носилках отнесли к автомобилю скорой медицинской помощи.

Видео чудесного спасения жителя Турции опубликовало МЧС РФ. В операции приняли участие более 10 человек.

Ранее сообщалось, что данная операция проводилась порядка четырех часов в темное время суток. Гражданин был спасен спустя более чем 160 часов после землетрясения.

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