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Тысячи погибших: землетрясение в Марокко стало самым сильным за 63 года

Наталья Жадько
20:37 09.09.2023
Подземные толчки были настолько сильными, что жилые дома буквально сложились пополам.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Khadija Benabboudpa, dpa, GlobalLookPress
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Число погибших из-за мощного землетрясения в Марокко превысило тысячу. Столько же числятся пропавших без вести. Подземные толчки были такой силы, что жилые дома буквально сложились пополам. На месте целых кварталов теперь руины. Частично оказалась разрушена и историческая часть Марракеша, признанная наследием ЮНЕСКО. Поврежден один из главных символов города - 69 метровый минарет мечети Аль-Кутубия.

Эпицентр землетрясения находился в Атласских горах примерно в 80 километрах к юго-западу от Марракеша – одного из крупнейших городов страны с почти миллионом жителей. Магнитуда была 7,2. Толчки ощущались в Агадире и Касабланке. Десятки людей погибли в провинциях Варзазат и Эль-Хауз.

В некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством и не работает мобильная связь. Те, кому удалось спастись, пытаются найти выживших под завалами. Часто спасателям приходится разгребать завалы вручную. Техники не хватает. В помощь им власти королевства направили военных.

В Марракеше оборудовали уличный госпиталь. Медики призвали жителей сдавать кровь для раненых. В очередь выстраиваются сотни неравнодушных.

«Королевские вооруженные силы, местные власти, силы безопасности, гражданская оборона, медицинские подразделения и все заинтересованные органы власти объединились, чтобы оказать поддержку жертвам, позаботиться о раненых и устранить последствия», - говорит генеральный секретарь Марокко Рашид Эль-Хальфи.

Всю ночь и утро люди провели на улицах боясь вернуться в свои дома и опасаясь повторных толчков. Произошедшее землетрясение уже назвали самым сильным за последние 63 года.

Напомним, ранее заведующий лабораторией палеосейсмологии и палеогеодинамики ИФЗ РАН Андрей Корженков в беседе со «Звездой» предположил, что количество жертв сильного землетрясения в Марокко может сильно возрасти. Речь идет о 5-10 тысячах погибших.

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