Российские военные доставили более 110 тонн гумпомощи жителям Сирии, пострадавшим от землетрясения

В МО РФ сообщили, что в настоящее время к работам по ликвидации последствий землетрясения в Сирии привлечены более 300 военнослужащих.

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Российские военнослужащие доставили свыше 110 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения жителям Сирии. Об этом сообщает Минобороны России.

«В наиболее пострадавшие районы провинций Алеппо, Латакия и Хама российским Центром по примирению враждующих сторон направлены военные колонны с гуманитарным грузом общим весом более 110 тонн. Сирийцам были переданы теплые вещи, подушки, матрасы, пледы», - говорится в сообщении.

Также население затронутых землетрясением провинций получило медикаменты, электрогенераторы и детское питание. Сообщается, что гуманитарная помощь была собрана Региональным общественным фондом имени Ахмата Кадырова.

В Минобороны России добавили, что российские военные в составе сводных отрядов продолжают устранять последствия землетрясений и оказывать гуманитарную помощь жителям Сирии.

В настоящее время к работам привлечены более 300 военнослужащих, а также 60 единиц военной и специальной техники.

Ранее сообщалось, что количество жертв землетрясения в Турции превысило 43 тысячи человек.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов