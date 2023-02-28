Российские военные доставили более 110 тонн гумпомощи жителям Сирии, пострадавшим от землетрясения
Российские военнослужащие доставили свыше 110 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения жителям Сирии. Об этом сообщает Минобороны России.
«В наиболее пострадавшие районы провинций Алеппо, Латакия и Хама российским Центром по примирению враждующих сторон направлены военные колонны с гуманитарным грузом общим весом более 110 тонн. Сирийцам были переданы теплые вещи, подушки, матрасы, пледы», - говорится в сообщении.
Также население затронутых землетрясением провинций получило медикаменты, электрогенераторы и детское питание. Сообщается, что гуманитарная помощь была собрана Региональным общественным фондом имени Ахмата Кадырова.
В Минобороны России добавили, что российские военные в составе сводных отрядов продолжают устранять последствия землетрясений и оказывать гуманитарную помощь жителям Сирии.
В настоящее время к работам привлечены более 300 военнослужащих, а также 60 единиц военной и специальной техники.
Ранее сообщалось, что количество жертв землетрясения в Турции превысило 43 тысячи человек.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов