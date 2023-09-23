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WSJ: передача Киеву ATACMS может побудить Берлин отправить ракеты Taurus

Ян Брацкий
17:33 23.09.2023
Власти ФРГ ранее заявляли, что будут поставлять ВСУ новые образцы вооружений после аналогичных действий Вашингтона.
WSJ: передача Киеву ATACMS может побудить Берлин отправить ракеты Taurus
© Фото: Jonnmann, CC BY-SA 3.0, Wikimedia
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Решение властей США передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS может побудить Германию отправить в зону конфликта крылатые ракеты Taurus, на поставках которых настаивает Киев. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Передача Соединенными Штатами ATACMS может побудить Германию предоставить ракеты дальнего действия Taurus», - говорится в материале.

Власти ФРГ неоднократно заявляли, что предпочитают поставлять ВСУ новые образцы вооружений после того, как это сделает Вашингтон, пишет Life.

Ранее украинский министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба нахамил своей коллеге из Германии Анналене Бербок, обсуждая с ней перспективы поставок Taurus. Бербок отказала Киеву, считая, что ракеты могут быть направлены на Россию. Во время совместной пресс-конференции глава МИД Украины заявил, что Берлин «все равно это сделает».

Накануне стало известно о готовности Белого дома передать Украине небольшую партию ракет ATACMS. Возможно, они будут в кассетном исполнении.

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