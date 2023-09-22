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NBC: США передадут Украине малое количество ракет ATACMS

Ян Брацкий
18:16 22.09.2023
Оперативно-тактические ракеты ATACMS способны поражать цели на расстоянии в 300 километров.
NBC: США передадут Украине малое количество ракет ATACMS
© Фото: Wikimedia
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Вашингтон передаст Киеву небольшую партию дальнобойных ракет ATACMS в кассетном исполнении. Об этом Владимира Зеленского уведомил президент США Джо Байден.

«Президент Джо Байден сказал... Владимиру Зеленскому, что США предоставят малое количество дальнобойных ракет», - цитирует NBC News неназванных американских чиновников.

В минувшую среду стало известно о том, что все американские ведомства одобрили отправку Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Окончательное решение остается за главой Белого дома.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков констатировал, что поставки данного типа вооружений в зону конфликта подтвердят курс США на эскалацию, но не повлияют на ход спецоперации.

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