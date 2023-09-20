В стране и мире FP: американские ведомства одобрили отправку ракет ATACMS на Украину Ян Брацкий Ранее сенаторы призвали президента США Джо Байдена отправить ВСУ дальнобойные ракеты, чтобы Киев добился к зиме «важных целей». © Фото: Wilimedia Читайте нас на: Все американские ведомства одобрили выделение официальному Киеву дальнобойных баллистических ракет ATACMS. Об этом пишет журнал The Foreign Policy. Теперь слово за главой Белого дома Джо Байденом. «Если этого не произойдет, то только потому, что сам Байден сказал "нет"», - пишет издание. Ранее сенаторы США призвали Байдена как можно скорее отправить ВСУ дальнобойные ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров. Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что поставки Украине дальнобойных ракет подтвердят курс Вашингтона на эскалацию. Впрочем, ситуацию на поле боя эти ракеты не изменят, уточнил дипломат. Экспертное мнение и аналитика