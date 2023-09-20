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FP: американские ведомства одобрили отправку ракет ATACMS на Украину

Ян Брацкий
15:34 20.09.2023
Ранее сенаторы призвали президента США Джо Байдена отправить ВСУ дальнобойные ракеты, чтобы Киев добился к зиме «важных целей».
FP: американские ведомства одобрили отправку ракет ATACMS на Украину
© Фото: Wilimedia
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Все американские ведомства одобрили выделение официальному Киеву дальнобойных баллистических ракет ATACMS. Об этом пишет журнал The Foreign Policy. Теперь слово за главой Белого дома Джо Байденом.

«Если этого не произойдет, то только потому, что сам Байден сказал "нет"», - пишет издание.

Ранее сенаторы США призвали Байдена как можно скорее отправить ВСУ дальнобойные ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что поставки Украине дальнобойных ракет подтвердят курс Вашингтона на эскалацию. Впрочем, ситуацию на поле боя эти ракеты не изменят, уточнил дипломат.

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