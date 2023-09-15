Рябков заявил, что возможные поставки Киеву ATACMS не изменят ситуацию на поле боя

По словам замглавы МИД РФ, США и союзники подтвердят курс на эскалацию конфликта, если передадут Украине дальнобойные ракеты.

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Возможные поставки Украине американских баллистических ракет MGM-140 ATACMS не изменят ситуацию в зоне специальной военной операции, но подтвердят курс Вашингтона на эскалацию конфликта. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Ситуацию на поле боя это не изменит. Любые альтернативные здравые подходы к этой проблеме отбрасываются американцами начисто. И подобного рода шаги затрудняют внедрение хотя бы элементов, оттенков здравого смысла в общую западную линию», - заявил Рябков журналистам.

По словам представителя МИД РФ, такого же эскалационного курса придерживаются партнеры США и члены НАТО. При этом Рябков добавил, что подобные действия «ведут в пропасть».

Вопрос о поставке Украине ракет ATACMS, эффективная дальность полета которых составляет около 300 километров, обсуждается в Вашингтоне уже продолжительное время. Белый дом говорит о неготовности поставить Киеву данное оружие. При этом власти Украины ожидают, что Вашингтон согласится на поставки к началу Генеральной Ассамблеи ООН, которая будет проходить в период с 19 по 26 сентября.