В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Рябков заявил, что возможные поставки Киеву ATACMS не изменят ситуацию на поле боя

Алексей Курильченко
14:25 15.09.2023
По словам замглавы МИД РФ, США и союзники подтвердят курс на эскалацию конфликта, если передадут Украине дальнобойные ракеты.
Рябков заявил, что возможные поставки Киеву ATACMS не изменят ситуацию на поле боя
© Фото: Defense Ministry, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Возможные поставки Украине американских баллистических ракет MGM-140 ATACMS не изменят ситуацию в зоне специальной военной операции, но подтвердят курс Вашингтона на эскалацию конфликта. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Ситуацию на поле боя это не изменит. Любые альтернативные здравые подходы к этой проблеме отбрасываются американцами начисто. И подобного рода шаги затрудняют внедрение хотя бы элементов, оттенков здравого смысла в общую западную линию», - заявил Рябков журналистам.

По словам представителя МИД РФ, такого же эскалационного курса придерживаются партнеры США и члены НАТО. При этом Рябков добавил, что подобные действия «ведут в пропасть».

Вопрос о поставке Украине ракет ATACMS, эффективная дальность полета которых составляет около 300 километров, обсуждается в Вашингтоне уже продолжительное время. Белый дом говорит о неготовности поставить Киеву данное оружие. При этом власти Украины ожидают, что Вашингтон согласится на поставки к началу Генеральной Ассамблеи ООН, которая будет проходить в период с 19 по 26 сентября.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:05 В стране и мире
Финляндия запретила въезд в страну автомобилей с номерами РФ
13:32 В стране и мире
Банк России повысил ключевую ставку до 13%
12:37 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что за 2023 год подписали 300 тысяч контрактов с ВС РФ
12:22 В стране и мире
Видео
Путин: США называют преступлением использование кассетных боеприпасов и сами применяют их
11:32 В стране и мире
Мишустин освободил Александра Нерадько от должности главы Росавиации
Популярное
Видео
На поводу у ЕС: как четыре страны Европы стали конфисковывать автомобили россиян
Видео
Бортпроводников А320 встретил совершивший «чудо в кукурузном поле» экипаж
Видео
Взрыв смартфона: как защитить себя и свой гаджет
Видео
Эксперт Абунин предупредил о непрогнозируемых магнитных бурях в сентябре
Летчик-герой Юсупов заявил, что гордится посадившим в поле самолет экипажем
Видео
В РФС раскритиковали призыв Карпина к футболистам уезжать из России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.