Вирусолог Нетесов рассказал, почему люди стали чаще болеть ковидом и ОРВИ

По словам Сергея Нетесова, это первый год, когда люди перестали использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

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Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов в разговоре со «Звездой» объяснил рост заболеваемости в начале осени 2023 года.

«На самом деле, в этом году первый год, когда мы встречаемся, живем без масок, мы очень много наотдыхались в других краях. К концу августа все интенсивно съехались, и начался обмен теми патогенами, которыми мы зарядились в других местах. Вот единственная причина, почему сейчас пошел такой подъем ОРВИ, причем он пошел во всем мире. И в Европе есть подъем, причем там намного сильнее, чем у нас - там почти в 2 раза выросла заболеваемость в августе, в Америке то же самое пошло. К сожалению, не знаю данных из Китая, но про Европу это абсолютная правда», - сказал он.

Эксперт пояснил, что от COVID-19, гриппа и других вирусов люди были в значительной степени защищены масками и социальной дистанцией.

«Сейчас этого нет, поэтому вирусы почувствовали, если так можно выразиться, свободу и начали нас атаковать посильнее, чем это было раньше, а мы перестали беречься», - добавил сотрудник НГУ.

Собеседник телеканала также отметил, что все ОРЗ - это сезонные заболевания и их много.

«Только вирусных - больше десяти, а там еще бактериальных примерно столько же. Так что это обычное дело для человека. Раньше мы говорили: "вот опять простыл", а теперь мы говорим: "вот опять инфекция". То, что мы называли "простыл", тоже было инфекцией», - заключил Нетесов.

Ранее вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии Павел Волчков объяснил, почему люди будут продолжать болеть коронавирусом. По его словам, это связано с большим количеством жителей на планете. При этом у новорожденных детей нет адаптивного иммунитета, который уже сформировался у переболевших или вакцинировавшихся.