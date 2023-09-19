Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 48%

Показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч россиян составил 8,2.

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Заболеваемость ковидом в нашей стране за минувшую неделю возросла на 48%. Об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба.

Как утверждается, показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч россиян составил 8,2.

Было добавлено, что этот показать увеличился в 70 субъектах РФ.

В общей сложности за прошедшую неделю из-за COVID-19 в больницу попали 1 973 человека, победить болезнь удалось 7 280 людям, 14 человек скончались.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что новый штамм коронавируса «пирола» распространяется легче предшественников.