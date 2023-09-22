Байден: на следующей неделе танки Abrams прибудут на Украину

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Американские танки Abrams должны поступить на Украину уже на следующей неделе. Об этом в четверг заявил президент Соединенных Штатов во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.

«На следующей неделе первые американские танки Abrams будут доставлены на Украину», - цитирует ТАСС слова американского лидера.

На днях министр обороны США Ллойд Остин отметил, что танки Abrams скоро прибудут на Украину. Ранее в Штатах объявили и о передаче Киеву снарядов с обедненным ураном.

В июле Politico утверждало, что танки Abrams прибудут на Украину после технической подготовки в Германии. США поставят Киеву более старые модели M1A1 вместо более современной версии A2, на подготовку которой ушел бы год. Со старых машин снимают наиболее чувствительные технологии, включая в некоторых случаях секретную броню из обедненного урана.