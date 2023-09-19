В Пентагоне заявили о скором прибытии танков Abrams на Украину

«Я рад сообщить, что танки M1 Abrams, которые США ранее обещали, прибудут на Украину в скором времени», - заявил он перед встречей с контактной группой по помощи киевскому режиму на германской авиабазе Рамштайн.

Соединенные Штаты ранее заявляли о том, что Киеву будут переданы снаряды с обедненным ураном для этих танков.

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