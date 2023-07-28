Politico: США намерены поставить первые танки Abrams на Украину в сентябре
Американские танки Abrams, вероятно, прибудут на Украину в сентябре, сообщает Politico со ссылкой на источники. В августе планируется отправить несколько машин в Германию, где они пройдут техническую подготовку. Как только эту работу завершат, первая партия Abrams отправится на Украину.
США поставят Киеву более старые модели M1A1 вместо более современной версии A2, на подготовку которой ушел бы год. Со старых машин снимают наиболее чувствительные технологии, включая в некоторых случаях секретную броню из обедненного урана, прежде чем их можно будет отправить на Украину.
Администрация Байдена заявила, что хочет как можно быстрее доставить Киеву больше оружия как для помощи в контрнаступлении, так и для укрепления обороны страны в долгосрочной перспективе, пишет издание. Американские танки добавят новое «смертоносное измерение в арсенал Украины», говорится в статье.
Первая партия будет состоять из шести-восьми танков. Всего США планируют отправить 31 танк, что соответствует украинскому батальону. Украинские военные перед этим должны пройти примерно 10-недельный курс обучения на армейской базе Графенвер в Германии. По словам источника издания в Минобороны США, украинцы должны закончить это обучение в августе.
Ранее издание The Guardian опубликовало статью, в которой говорится о плохо организованной подготовке украинских боевиков на Западе. В частности, они не могут использовать в Европе оборудование, применяемое на поле боя. Например, нельзя управлять БПЛА из-за нормативных ограничений. Запрещено также использовать собственное программное обеспечение управления огнем, поскольку оно не сертифицировано НАТО.