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Politico: США намерены поставить первые танки Abrams на Украину в сентябре

Владимир Рубанов
00:49 28.07.2023
В августе планируется отправить несколько машин в Германию, где они пройдут техническую подготовку.
Politico: США намерены поставить первые танки Abrams на Украину в сентябре
© Фото: marine_corps, Digital, GlobalLookPress
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Американские танки Abrams, вероятно, прибудут на Украину в сентябре, сообщает Politico со ссылкой на источники. В августе планируется отправить несколько машин в Германию, где они пройдут техническую подготовку. Как только эту работу завершат, первая партия Abrams отправится ​​на Украину.

США поставят Киеву более старые модели M1A1 вместо более современной версии A2, на подготовку которой ушел бы год. Со старых машин снимают наиболее чувствительные технологии, включая в некоторых случаях секретную броню из обедненного урана, прежде чем их можно будет отправить на Украину.

Администрация Байдена заявила, что хочет как можно быстрее доставить Киеву больше оружия как для помощи в контрнаступлении, так и для укрепления обороны страны в долгосрочной перспективе, пишет издание. Американские танки добавят новое «смертоносное измерение в арсенал Украины», говорится в статье.

Первая партия будет состоять из шести-восьми танков. Всего США планируют отправить 31 танк, что соответствует украинскому батальону. Украинские военные перед этим должны пройти примерно 10-недельный курс обучения на армейской базе Графенвер в Германии. По словам источника издания в Минобороны США, украинцы должны закончить это обучение в августе.

Ранее издание The Guardian опубликовало статью, в которой говорится о плохо организованной подготовке украинских боевиков на Западе. В частности, они не могут использовать в Европе оборудование, применяемое на поле боя. Например, нельзя управлять БПЛА из-за нормативных ограничений. Запрещено также использовать собственное программное обеспечение управления огнем, поскольку оно не сертифицировано НАТО.

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