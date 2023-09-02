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Guardian: Запад может предложить Киеву членство в НАТО в обмен на отказ от Крыма

Вероника Волосунова
11:59 02.09.2023
По данным британской газеты, Запад может предложить Киеву членство в НАТО, если он откажется от территориальных претензий на Крым. 
Guardian: Запад может предложить Киеву членство в НАТО в обмен на отказ от Крыма
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Британский экс-разведчик Фрэнк Ледвидж заявил, что на Западе начали рассматривать возможность вступления Украины в НАТО в обмен на отказ от территориальных претензий по поводу Крыма. Об этом сообщает RT со ссылкой на британское издание The Guardian.

«Из-за риска ядерной эскалации в администрации Байдена очень мало желающих помогать Украине в возвращении Крыма», - сказал Ледвидж.

По словам автора статьи, ранее Стиан Йенссен, директор офиса генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, предположил о рассмотрении западными дипломатами возможного обмена полуострова на членство Украины в Североатлантическом альянсе. Он добавил, что Западу необходимо согласовать общий план мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее лидер французских правых Ле Пен назвала легитимным референдум о воссоединении Крыма с Россией. Она отметила, что жители Крыма свободно выразили свою волю путем голосования. 

В этом году Крым отметил девятую годовщину воссоединения с Россией. Глава государства Владимир Путин лично приехал на полуостров. Президенту показали новую школу искусств и филиал «Артека». Изначально все было готово для видеоконференции, однако Путин сделал выбор в пользу личного визита.

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