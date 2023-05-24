Ле Пен отметила, что жители Крыма свободно выразили свою волю путем голосования для воссоединения с РФ.

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Лидер фракции крайне правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен заявила, что референдум о воссоединении Крыма с Российской Федерацией был легитимным и полностью отражал мнение людей.

«Я полностью поддерживаю референдум, я считаю, что жители Крыма свободно выразили свою волю путем голосования, чтобы воссоединиться с Россией», - цитирует РИА Новости Ле Пен.

По словам лидера французских правых, во время своей поездки в Крым несколько лет назад она убедилась, что люди там имеют «гораздо более глубокую связь с Россией».

Ранее Марин Ле Пен призывала западные страны признать правду о Российской Федерации. Она заявила, что принять санкции против РФ было геополитической ошибкой.