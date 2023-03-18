От школы искусств до детского центра: что увидел президент во время посещения Севастополя

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Анна Садовникова, пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин в девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией прибыл в Севастополь. Изначально пресс-служба Кремля анонсировала участие президента в мероприятиях по видеоконференцсвязи. Но глава государства решил приехать лично. Владимир Путин осмотрел уникальные объекты, возведенные военными строителями на территории историко-археологического парка «Херсонес Таврический».

Владимир Путин отправляется осматривать интерьеры новостроев. В честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в Севастополе открыты сразу два знаменательных объекта: других таких в нет на всю страну.

Главный из них, конечно, школа искусств. Именно ее президент увидел первой. Уникальный комплекс строители возвели меньше, чем за год.

Четыре десятка учебных аудиторий общего назначения и специальных. Там будут изучать историю искусств, живопись и архитектуру. В здании 12 мастерских. Каждая выполнена по-своему и уникальна. Здесь есть все необходимое для творчества. И, конечно же, коридоры наполнены картинами. Их здесь сотни, как в музее. Создатели этого места хотели, чтобы дети, которые придут сюда учиться, были бы буквально окружены искусством.

Критерии отбора будущих учеников сформированы так, чтобы поступить могли именно те, кто больше других горит желанием приобщиться к мировому искусству и проявить себя. Таланты школьников помогут раскрыть лучшие российские преподаватели.

«Конечно, наша основная цель, чтобы ребенок вырос полноценной личностью, разбирался в лучших шедеврах мировой художественной культуры, который ценит и любит предметы искусства, который разбирается в них», - рассказала директор школы искусств Мария Костевич.

За фортепиано театрального отделения она с самого утра. Елена Курпатова, завуч школы искусств, живет в Севастополе. Этот день для нее особенный и однозначно праздничный не только из-за открытия учебного корпуса. Девять лет назад ее родной город снова стал частью большой страны. События марта 2014-го: референдум, а за ним и решение о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией - вспоминает как сейчас.

«Это были слезы радости на глазах. Я в тот период работала в общеобразовательной школе и была на участке избирательном. Участок был полным. И действительно, голосов было 92%. На том участке, где я находилась, было 92% за вступление в Россию», - вспоминает заместитель директора школы искусств по учебно-воспитательной работе Елена Курапова.

Место, где теперь ежегодно в торжественной обстановке поднимают российский триколор, стало знаковым и для севастопольцев, и для крымчан. Ведь отсюда, с мыса Кордон, и началась та самая Крымская весна.

Празднуют и в Крыму, делают это с размахом! На рассвете на вершине Белой скалы 150 школьников и студентов развернули российский флаг 10*15 метров, а также зажгли файеры в цветах триколора. А по главной трассе «Таврида» с самого утра с флагами за спиной едут мотоциклисты.

За девять лет полуостров преобразился. Берега Керченского пролива соединил самый длинный из когда-либо построенных в России - Крымский мост. За ним до самого Севастополя протянулась широкая четырех полосная трасса «Таврида». В Симферополе появился современный аэропорт с уникальной архитектурой. В кратчайшие сроки были построены электростанции, больницы, детские сады и многое другое.

Теперь еще и лучший лагерь страны «Артек» открывает свой филиал в Севастополе. Там тоже сегодня побывал Владимир Путин



Покидая «Артек» Владимир Путин произнес «Так держать!». Военные строители взяли высокий темп и теперь до конца 2024 года им необходимо сдать еще несколько объектов, которые однозначно станут предметом гордости не только Крыма и Севастополя, но и всей страны.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией лично приехал на полуостров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин должен принять участие в открытии значимого культурно-исторического объекта Севастополя.