«Надо в себя прийти»: Митрополит Псковский был поражен приездом Путина в Севастополь

Личный визит президента РФ Владимира Путина в Севастополь стал настоящим «сюрпризом», поскольку все было готово для проведения видеоконференции.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Анна Садовникова, Пресс-служба Президента РФ

Митрополит Псковский и Порховский, председатель Патриаршего совета по культуре Тихон был поражен личным приездом президента России Владимира Путина в новую школу искусств в Севастополе в день годовщины присоединения Крыма к России.

«Вы откуда Владимир Владимирович?» - спросил Митрополит, увидев президента РФ. «С Москвы, откуда», - ответил президент.

Затем губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил начать знакомство со школой. В ответ Митрополит сказал, что «надо в себя прийти».

В ходе экскурсии Митрополит рассказал, что на здании школы изображен главный символ Херсонеса с античных времен - Грифон. Также архитекторы здания упомянули Аничков мост из Северной столицы РФ Санкт-Петербурга.

«Это детская школа искусств. Такой школы нет нигде. Огромная. В Севастополе она не только для Крыма, а для всех школьников России, потому что рядом здание «Артека» - «Корсунь». Это аналог «Сириуса», только гуманитарный - художники, писатели, музыканты, будущие журналисты и так далее здесь будут заниматься», - добавил Митрополит Псковский и Порховский президенту в ходе экскурсии по новой школе.

Кроме школы искусств и филиала «Артека», рядом в рамках крупномасштабной реконструкции музея-заповедника «Херсонес Таврический» здесь будут работать музей христианства (сейчас на стадии строительства) с куполом, как у Святой Софии размером 33 метра, музей России «Моя история», которого еще нет в Крыму, международный археологический центр с 2000 артефактов, Византийский квартал, амфитеатр и еще ряд музеев.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале, что Владимир Путин умеет удивлять. По его словам, все было готово для проведения видеоконференции, однако президент лично приехал за рулем внедорожника.