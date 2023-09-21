Политолог Кошкин уличил США в попытке разбалансировать мир через реформу СБ ООН

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Все попытки властей США продавить реформы Совета Безопасности ООН подчинены личной выгоде и попытке усилить давление на Россию и Китай. Таким мнением со «Звездой» поделился завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Почему-то все хотят реформировать именно Совет Безопасности ООН. Это единственный орган, который сегодня активно решает вопросы. Принципиально к этим вопросам подходят государства коллективного Запада, и, естественно, сдерживающим фактором выступают Россия и Китай. На сегодня США в лице Байдена хотели бы расширить этот состав. Предварительно, за счет Бразилии, Индии, Германии и Японии. А затем последует предложение об отмене права вето и решение вопросов простым большинством голосов. Это говорит о том, что объективность в СБ ООН умирает и он становится ручным механизмом США. Вот замысел реформ Байдена», - объяснил Кошкин.

По мнению эксперта, реформы действительно назрели, и довольно серьезные. Начать нужно с того, чтобы перевезти штаб-квартиру организации из США в Европу, предложил Кошкин.

«То, как США выдают визы дипломатам из России и пропуска журналистам - нарушение прав и свобод. Вот с чего надо начинать реформы. Если говорить о СБ ООН, к этому органу надо относиться деликатно и осторожно. МИД России в лице Сергея Лаврова заявил, что мы не против Индии и Бразилии. Хорошо бы и Африку добавить. Но при чем тут Япония? Это карманное государство США. При чем тут Германия? Это тоже запрограммированное Вашингтоном поведение. Нужны объективные подходы к реформированию, которое привело бы к принятию решений по важнейшим вопросам урегулирования конфликтов и обеспечения мира на всей планете», - констатировал Кошкин.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что без России Совет Безопасности ООН станет очередной мифологемой, созданной странами Запада. Захарова напомнила, что ООН создавался руководителями стран, прошедших ужасы Второй мировой войны, а сейчас у власти на Западе безграмотные, аморальные и безответственные люди.

В эти дни в Нью-Йорке проходит заседание Совбеза ООН. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Среди основных тем - ситуация на Украине и попытки стран Запада лишить Россию права вето, что приведет к разбалансировке всей системы международных отношений.