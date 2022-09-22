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Захарова: без России Совбез ООН станет очередной мифологемой коллективного Запада

Константин Коковешников
Максим Крюков
22:32 22.09.2022
Она отметила, что Запад хочет реформировать Совет Безопасности ровно так, чтобы он обслуживал исключительно западную точку зрения.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: IMAGO, Florian Gaertner, Global Look Press
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Без России Совет Безопасности Организации Объединенных Наций станет очередной мифологемой, созданной странами Запада, в которую они поверили сами и заставляют поверить других. Таким мнением в беседе с корреспондентом «Звезды» поделилась официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Совет Безопасности ООН был придуман не такими людьми, которые сейчас стоят у власти на Западе - а именно безграмотными, безответственными и аморальными - а людьми, которые прошли Вторую мировую войну, и знают, что это такое. И создавался он для того, чтобы предотвратить мировые конфликты. Вот для того, чтобы мир опять подтолкнуть к мировому конфликту, им и нужно реформировать Совбез ровно так, чтобы он обслуживал исключительно западную точку зрения», - сказала она.

Также она заявила, что власти западных стран делают все, чтобы не допустить до своих граждан утечки информации, которая разнится с версией коллективного Запада. По словам американского эксперта, которые в пример привела Захарова, «такие люди полностью вычеркиваются из информационного пространства».

Напомним, в Нью-Йорке проходило заседание Совбеза ООН. Среди основных тем, конечно же, ситуация на Украине, а также попытки ряда западных стран лишить Россию права вето, что будет означать разбалансировку всей системы международных отношений. При этом только ленивый, наверное, не отрицает, что в ООН уже давно назрели изменения.

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