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Без России Совет Безопасности Организации Объединенных Наций станет очередной мифологемой, созданной странами Запада, в которую они поверили сами и заставляют поверить других. Таким мнением в беседе с корреспондентом «Звезды» поделилась официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Совет Безопасности ООН был придуман не такими людьми, которые сейчас стоят у власти на Западе - а именно безграмотными, безответственными и аморальными - а людьми, которые прошли Вторую мировую войну, и знают, что это такое. И создавался он для того, чтобы предотвратить мировые конфликты. Вот для того, чтобы мир опять подтолкнуть к мировому конфликту, им и нужно реформировать Совбез ровно так, чтобы он обслуживал исключительно западную точку зрения», - сказала она.

Также она заявила, что власти западных стран делают все, чтобы не допустить до своих граждан утечки информации, которая разнится с версией коллективного Запада. По словам американского эксперта, которые в пример привела Захарова, «такие люди полностью вычеркиваются из информационного пространства».

Напомним, в Нью-Йорке проходило заседание Совбеза ООН. Среди основных тем, конечно же, ситуация на Украине, а также попытки ряда западных стран лишить Россию права вето, что будет означать разбалансировку всей системы международных отношений. При этом только ленивый, наверное, не отрицает, что в ООН уже давно назрели изменения.