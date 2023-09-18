Белый дом: Байден поднимет вопрос о внесении изменений в Совбез ООН

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На следующей неделе американский президент Джо Байден намерен поднять вопрос изменения архитектуры Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом в интервью газете Telegraph заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Он подчеркнул, что СБ ООН с точки зрения Вашингтона должен стать «более всеобъемлющим и инклюзивным». По словам Кирби, Байден поддержал бы включение большего числа членов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что на Западе хотят реформировать Совбез ООН, чтобы опять всех подтолкнуть к мировому конфликту.

«Совет Безопасности ООН был придуман не такими людьми, которые сейчас стоят у власти на Западе - а именно безответственными и аморальными», - говорила дипломат.

По ее словам, орган придумали люди, которые прошли Вторую мировую войну. И создавался Совбез для того, чтобы предотвратить мировые конфликты.