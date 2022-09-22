Глава МИД Китая на встрече с Лавровым рассказал о важности роли России в ООН

Китайский министр поздравил российского коллегу с прибытием в Нью-Йорк отметив, что ООН принадлежит всем странам, хоть и расположена в США.

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Никто не может лишить Россию той важной роли, которую она играет в ООН. С таким заявлением на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым выступил его китайский коллега Ван И. Министры встретились на полях генассамблеи.

«Я очень рад снова видеть вас, мой дорогой друг. Мы буквально только что встречались в Самарканде. Прежде всего, хочу поприветствовать вас и поздравить с тем, что вы все-таки приехали в Нью-Йорк, где находится штаб-квартира ООН. Хотя ООН и расположена в США, но сама ООН принадлежит всем нам. Россия - постоянный член Совбеза и должна и далее играть свою важную роль в ООН. Никто не может лишить Россию этого права», - приводит РИА Новости слова Ван И.

Китайский министр напомнил, что лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин недавно провели личную встречу на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в ходе которой обсудили ряд вопросов. Ван И еще раз подтвердил готовность к совместной работе с Сергеем Лавровым над реализацией достигнутых на этой встрече соглашений.