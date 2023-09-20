Rzeczpospolita: Украина запретит ввоз яблок, капусты и помидоров из Польши

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Украина в ближайшие дни заблокирует импорт некоторых польских овощей и фруктов в ответ на запрет импорта украинского зерна. Под эмбарго попадут лук, помидоры, капуста и яблоки, заявил польскому изданию Rzeczpospolita заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.

Эмбарго будет введено «в течение нескольких следующих дней», сказал Качка. По его словам, Киев подал жалобу в ВТО с целью доказать, что Польша не имеет права вводить запрет на ввоз украинского продовольствия.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в Венгрию, Болгарию, Румынию, Польшу и Словакию. При этом ЕК обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши ввели национальные эмбарго на украинские товары.

До 15 сентября запрет ЕС распространялся на четыре товара - пшеницу, кукурузу, рапс и подсолнечник, отметил Качка. А запрет, введенный после этой даты Варшавой, распространяется еще на три продукта: муку, отруби и промпродукты.