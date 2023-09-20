В стране и мире Песков о Карабахе: де-юре речь идет о действиях Азербайджана на своей территории Анна Назайкина Накануне Баку объявил о начале проведения антитеррористических мероприятий в регионе. © Фото: Айк Арутюнян, РИА Новости Читайте нас на: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обострение ситуации в Нагорном Карабахе, заявил, что Баку проводит боевые действия де-юре на территории Азербайджана. «Де-юре сейчас речь идет о действиях Азербайджанской Республики у себя на территории», - сказал представитель Кремля. Напомним, накануне азербайджанская сторона сообщила о начале проведения антитеррористических мероприятий в регионе. Жители Степанакерта публиковали кадры, на которых слышны звуки взрывов, звучат сирены воздушной тревоги. В Армении действия Баку назвали широкомасштабной агрессией. В МИД РФ заявили, что Москва призвала обе стороны прекратить кровопролитие и сесть за стол переговоров. По последним данным Министерства обороны РФ, российские миротворцы эвакуировали более 2 000 мирных жителей в Карабахе. Экспертное мнение и аналитика