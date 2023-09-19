Опубликованы кадры с жителями Степанакерта, стремящимися в убежище
Минобороны Азербайджана заявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе.
© Видео: telegram Армянская вендетта © Фото: telegram Армянская вендетта
Опубликованы кадры с жителями Степанакерта, которые спешат добраться до бомбоубежищ. Их опубликовал Тelegram-канал «Армянская вендетта».
Сегодня, согласно заявлению Минобороны Азербайджана, на автодороге Ахмедбейли - Физули - Шуша произошел взрыв мины, в ходе которого погибли гражданские лица и был выведен из строя автомобиль Государственного агентства автодорог Азербайджана.
МО Азербайджана заявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе.
Минобороны Армении заявило, что ситуация на границах самой Армении относительно стабильна.